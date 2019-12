Bewegung spielt an der Schule seither eine große Rolle.

Grundschule gewinnt Leuchtturmschule steht in Bottendorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leuchtturmschule steht in Bottendorf

Aus dem diesjährigen Wettbewerb der Thüringer Energie AG „Ideen Machen Schule“ging die Grundschule Bottendorf als eine von 21 Schulen mit ihrem Aktivparcours als Leuchtturmprojekt hervor. Im Wettbewerb geht es darum, dass die Mädchen und Jungen Ihren Schulalltag aktiv mitbestimmen. Sie sollen bewegungsfreundlich, kreativ, integrativ. Die Schule kann sich nun über diese Auszeichnung, das damit verbundene Preisgeld von 1.000 Euro sowie einen Pokal, eine Urkunde und Gewinner-T-Shirts freuen.

Neben der Prämierung der genannten Leuchtturmprojekte bezuschusst die TEAG 21 weitere Schulprojekte. Im Kyffhäuserkreis profitieren davon Schulen in Bad Frankenhausen und Oldisleben mit jeweils 500 Euro. Auch bei diesen ausgezeichneten Projekten sei die Bandbreite erstaunlich groß. Und auch alle anderen Bewerber gehen laut TEAG nicht leer aus und erhalten 50 Euro für die Klassenkasse. „Die zunehmende Resonanz auf unseren Wettbewerb zeigt, dass sich an Thüringens Schulen richtig was bewegt. Dieses hervorragende Engagement von Schülern und Pädagogen zu unterstützen, ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Projektleiter Roy Hildebrandt.

Unter www.ideenmachenschule.de können sich ab sofort wieder Schulen für die nächste Runde bewerben