Lichtbilder und Müll

Es gehört zum Jahreswechsel dazu, das Feuerwerk. Auch wenn ich seit Jahrzehnten keins zünde, das hat nichts mit Geiz zu tun, so schaue ich gerne in den Himmel, wenn die Raketen steigen und für Augenblicke effektvolle Lichtbilder zaubern.

Ja, die Luft war nicht die Beste in solchen Momenten. Doch sie nerven die Statements über Feinstaub und Kohlendioxid, die das Silvesterfeuerwerk verursachen – und man es deshalb verbieten sollte. Wie so vieles andere auch. Da sehe ich nicht die Nutzer, sondern die Hersteller in der Pflicht. Vielleicht kommen sie auch bald, die E-Raketen und E-Böller. Es ist ja ein Jahr Zeit zum Aufladen.

Ich habe das Gefühl, die Startrampen für die Raketen und Böller werden immer größer, um noch größere Effekte zu erzielen. Zum Jahreswechsel wurden die Straßen und Plätze zu Startrampen. Das Jahr war zwei Stunden jung, da gab es auch einige, die gleich zum Besen und zur Schaufel griffen, um die Startrampen-Reste zu beseitigen. Das sollte eigentlich jeder tun. Doch nicht jeder macht es. Und so werden hier und da auch heute noch solche Reste zu sehen sein. Da sagen sich die Verursacher: „Die Stadtwerke, der Bauhof oder vielleicht der Nachbar räumen schon alles weg“.