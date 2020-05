Der Lidl Markt in Heldrungen schließt zum 31. Dezember 2020.

Lidl schließt Markt in Heldrungen

Die Gerüchte über erneute Schließungsabsichten des Lidl-Marktes in Heldrungen kursierten schon seit einiger Zeit. Jetzt hat der Discounter gegenüber der Stadtverwaltung An der Schmücke seine Schließungspläne bestätigt.

„Lidl in Heldrungen schließt zum 31. Dezember 2020. Diese Entscheidung ist unwiderruflich. Das teilte uns der Konzern auf Nachfrage mitgeteilt“, bestätigt Bürgermeister Holger Häßler (pl), was unter der Stammkundschaft bereits die Runde machte.

Bereits 2017 hatte der Discounter nach 25 Jahren seinen Rückzug aus Heldrungen angekündigt. Als Grund führte das Unternehmen damals die Ausrichtung des Unternehmens an, mit der die Heldrunger Filiale nicht mehr mithalten könne. Lidl ist Pächter in dem Gebäude, kein Eigentümer. Im Herbst dann der Rückzug vom Rückzug: Lidl blieb und baute sogar um.

Diesmal sei die Entscheidung jedoch endgültig und unwiderruflich, so Häßler: „Das Unternehmen hat klar erkennen lassen, dass es aus seiner Sicht zwecklos sei, den Standort weiter zu halten und sich stattdessen auf seine weiteren Standorte in Bad Frankenhausen, Artern und Roßleben berufen“. Als Rückzugsgründe sei die Konkurrenz im Ort (Rewe, Netto) angegeben worden, aber auch der Standort in zweiter Reihe habe das Unternehmen negativ bewertet.