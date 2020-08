Bad Frankenhausen: Lieder vom Wolgastrand in der Rotbart-Arena

Ronny Weiland Konzert kommt mit dem Konzert „Lieder vom Wolgastrand – Erinnerungen an Ivan Rebroff“ in die Kurstadt.

Bad Frankenhausen. Die Karteninhaber werden in zwei Durchläufen eingeladen. Das Konzert musste am 15. März ausfallen.

Ein besonderes musikalisches Ereignis bietet das Programm: Lieder vom Wolga-strand. Der Sänger Ronny Weiland lädt dazu am 6. September gleich zweimal zu musikalischen Erinnerungen an Ivan Rebroff in die Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen ein. Sein mächtiger Bass, der gern immer wieder mit Ivan Rebroff verglichen wird, lässt in seinem Programm mit dem Wolgalied oder „Ich bete an die Macht der Liebe“ keine Wünsche offen.

Sein Unterhaltungsprogramm erstreckt sich laut Ankündigung vom Schlager über Klassik, Musical, Volksmusik bis hin zu modernen Klängen und immer wieder überrascht er seine Gäste mit neuen Facetten. Zu seinem Repertoire gehören das Ave Maria , Wolgaschlepper, aber auch Katjuscha und Anatevka. Gemeinsame Duette mit Gaby Albrecht oder Michael Hirte wurden produziert. Karteninhaber der Vorverkaufsstellen Reservix und Rotbart-Arena sind um 14.30 Uhr und Karteninhaber der Vorverkaufsstellen Thüringen Ticket und Touristinformation um 18 Uhr eingeladen. Der Einlass findet jeweils 30 Minuten vor Beginn statt.

Die Zuschauer werden gebeten den Mund/Nasenschutz (Beim Betreten/Verlassen und bewegen im Gebäude) zu tragen und, wenn möglich, ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Rufnummer) vorgefertigt mitzubringen.