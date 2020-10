Die größte Regierungspartei im Thüringer Landtag unterhält nun auch ein Wahlkreisbüro in der Salinestadt Artern. Dienstagnachmittag eröffnete die Landtagsabgeordnete Iris Martin-Gehl die Anlaufstelle in der Leipziger Straße 40. Dabei formulierte sie auch ihre Vorstellungen zur Zukunft des Büros.

„Die Entscheidung für dieses Büro hier in Artern haben wir getroffen, damit die Wege für die Menschen kurz sind und sie nicht für ein Gespräch mit einem Politiker bis nach Sondershausen fahren müssen“, erklärte Martin-Gehl. Sie selbst wolle so oft wie möglich in Artern präsent sein. Sie wolle den Leuten zuhören und das Wahlkreisbüro perspektivisch zu einer Begegnungsstätte mit Lesungen, Vorträgen und Gesprächsrunden machen, sobald dies nach Corona wieder möglich ist.

Die gebürtige Weimarerin war bereits in der Wahlperiode von 2014 bis 2019 für den Kyffhäuserkreis zuständig und agierte damals vom Wahlkreisbüro der Linken in Sondershausen. Sie rückte zum 1. April 2015 für Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Landtag nach, der sein Mandat im Sinne einer Trennung von Amt und Mandat niederlegte. Bei der Landtagswahl 2019 verlor sie ihr Mandat und rückte wiederum am 14. Juli dieses Jahres für Sozialministerin Heike Werner in den Landtag nach.

Nun übernimmt die 63-jährige justizpolitische Sprecherin der Linken-Landtagsfraktion das Arterner Wahlkreisbüro zunächst bis zur voraussichtlichen Neuwahl des Landtages im April 2021.

Als erste Aktion rief Iris Martin-Gehl Kinder dazu auf, Bilder anlässlich des Weltkindertages, der am 20. September stattfand, zu malen. Die eingesammelten Werke hängen nun im Schaufenster des Büros aus.

Das Wahlkreisbüro wird vom Kreistagsabgeordneten Dietmar Strickrodt geleitet und ist montags von 9 bis 14 Uhr, dienstags von 9 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Anfragen sind auch telefonisch unter 0152/04 38 98 14 oder per E-Mail unter martin.gehl.wbk@gmail.com möglich.