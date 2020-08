Literaturreihe wird fortgesetzt

Kloster Donndorf. Eine multimediale Lesung wird in der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf am 24. August angeboten.

Nachdem sich Ende Juli die Auftaktveranstaltung der Literaturreihe „Als bliebe die Wurzel im Boden. Autoren und Künstler im Gespräch über Herkunft und Heimat“ großen Zuspruchs erfreuen durfte, findet diese nun eine Fortsetzung. Am Montag, 24. August, werden Yvonne Andrä und Stefan Petermann eine multimediale Lesung unter dem Titel „Jenseits der Perlenkette. Eine Reise in die kleinsten Dörfer Thüringens“ gestalten. Die Veranstaltung findet in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf statt und beginnt um 19 Uhr, informiert Pfarrer Helfried Maas von der Ländlichen Heimvolkshochschule.

Mit Unterstützung der Literarischen Gesellschaft Thüringen und in Kooperation mit dem Förderverein der Kur- und Stadtbibliothek Bad Frankenhausen sind bis Jahresende eine Reihe von spannenden Lesungen, Kurzfilmprogrammen und Workshops geplant. Dem Themenschwerpunkt Herkunft und Heimat widmen sich die Veranstaltungen in den kommenden Monaten unter der Überschrift „Als bliebe die Wurzel im Boden“. Nationale und internationale Literaten wie Lutz Seiler, Ingrid und Ulf Annel und andere werden ihre Gedanken zu diesem Thema vorstellen und sich mit dem Publikum austauschen.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der Bildungsarbeit wird gebeten.