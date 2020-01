Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenlandschaft im Arterner Salinepark

Der Frost in der Silvesternacht und an den Tagen danach bescherte nicht nur Kälte und zugefrorene Autofensterscheiben, sondern verwandelte die Landstriche vor allem entlang der Unstrut in eine Märchenlandschafte. Ob an der Flutmulde bei Sachsenburg, zwischen Oldisleben und Heldrungen oder im Salinepark in Artern – überall zauberten die eisigen Temperaturen kleine Kunstwerke aus Eis an Bäume, Sträucher und Gräser. Leider ist das tolle Naturschauspiel nur all zu schnell wieder verschwunden.