Kommenden Mittwoch wird in die Roßlebener Stadtbibliothek geladen.

Märchenstunde in Roßleben

Roßleben-Wiehe. Schmökern macht Spaß. Die Reihe „Thüringen liest“ macht mit Aktionen darauf aufmerksam. Ein Termin findet am 25. Oktober in Roßleben statt.

Kommende Woche geht es in der Roßlebener Stadtbibliothek einige Stunden märchenhaft zu. Am 25. Oktober ab 10 Uhr sitzt zwischen den Bücherbergen Andreas von Rothenbarth. Der Märchenerzähler liest aus „Tausend Perlen unter dem Moos“. Leseratten und Märchenfreunde sind zu dem Termin im Rahmen der Kampagne „Thüringen liest“ herzlich eingeladen. Roßleben ist die einzige Station im Kyffhäuserkreis, die im Rahmen der Reihe besucht wird.

Die Thüringer Bibliotheken haben während der Aktion „Thüringen liest“, die am Mittwoch beginnt und bis zum 3. November andauert, zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Neben Lesungen und einem Poetry-Slam-Workshop findet am 24. Oktober um 10 Uhr die einzige Comicwerkstatt in der Kinder- und Jugendbibliothek Erfurt statt.

Die Aktion wird von der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen, vom Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Literaturrat e.V. organisiert und von der Thüringer Staatskanzlei und Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen unterstützt.