Familie Zelmer aus Artern schmückt ihr Haus immer im Advent aufwendig bunt. Generell spielt das an Weihnachten für Sohn Florian Paul (von links), die Töchter Sarawina und Leoni, Mutter Andrea und Vater Tommy eine große Rolle.

Magisches Weihnachtsfest in Artern mit liebevollen Details

Artern. Familie Zelmer aus Artern schmückt ihr Haus in jedem Jahr aufwendig in der Adventszeit.

Die Advents- und Weihnachtszeit hat bei Familie Zelmer eine besondere Bedeutung. Nicht zufällig erstrahlt deshalb ihr Haus an der Schillerstraße, wenn es dunkel ist, weit sichtbar seit Ende November. Weihnachtsverrückt sind Mutter und Vater, was den Sohn noch sehr begeistert, aber die Töchter im Teenageralter ab und an auch peinlich berührt.

„Früher gab es ja nicht so viel Weihnachtsdeko. Meiner Mama aber war Weihnachten immer heilig. Sie hat mit Watte das Haus dekoriert, viele Kekse gebacken und den Nachbarn als Weihnachtsmann engagiert. Leider ist meine Mama plötzlich mit 49 Jahren gestorben, weshalb ich diese Traditionen übernommen habe und seither aufrecht erhalte“, erzählt Andrea Zelmer. Nach kurzer Auszeit schmücke auch ihr Vater wieder das Elternhaus, dass sich im selben Wohnviertel befindet. Traditionell werde das Haus von ihrem Mann Tommy ab dem Totensonntag geschmückt. „Dieses Jahr ha auch unser Sohn mitgeholfen. So können wir die Tradition früh weitergeben“, lächelt Andrea Zelmer.

Die Dekoration wird jedes Jahr erweitert. „In diesem Jahr kamen ein bunter LED-Baum und weitere Lichtschläuche hinzu“, sagt Tommy Zelmer. Zum Teil sind auch Dekorationsteile integriert, die bereits am Haus der Familie in der Nähe von Osnabrück angebracht waren. Von dort zog die Familie vor neun Jahren zurück in die thüringische Heimat.

Traditionell halten auch viele Spaziergänger an und bewundern das geschmückte Haus. Auch Kindergartengruppen würden ihre Spaziergänge oftmals gezielt am Haus vorbeiführen. „Es ist immer wieder toll die leuchtenden Kinderaugen zu sehen“, sagt sie. Viele Passanten würden die Frage stellen, ob die Stromrechnung nicht horrend hoch sei. „Es sind vielleicht 100 Euro mehr, die wir im Dezember dann mehr zahlen müssen das aber tun wir dann gern“, sagt Andrea Zelmer.

Weitere feste Weihnachtstradition der Familie ist es auch. Wir schauen den Film „Und den Weihnachtsmann gibt es doch“ jedes Jahr und machen auch ein Familienfoto, das wir wir mit Grüßen an alle Freunde und Familienmitglieder schicken“, erzählt sie und verrät: „Dieses Jahr habe ich für alle Rentier-Geweihe für das Foto gekauft“.

„Weihnachten ist für uns schon ein bisschen magisch“, sagt Andrea Zelmer, die sich sicher ist, dass durch das Schmücken ihres Hauses auch andere Anwohner der Straße angestiftet wurden. „Als wir hierher gezogen sind, gab es quasi nirgends Weihnachtsdeko an den Häusern. Das ist jetzt zum Glück etwas anders“, freut sie sich.