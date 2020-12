Mahnende Worte zum Jahreswechsel

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) mahnt in ihrer Ansprache zum Jahreswechsel, auch am Silvestertag und im neuen Jahr die Coronaregeln einzuhalten.

Kyffhäuserkreis. Landrätin Antje Hochwind (SPD) mahnt im Hinblick auf die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen, auch am letzten Tag des Jahres die Kontakte auf ein Minimum einzuschränken und auf Feuerwerk zu verzichten.

Zwar könne der Kyffhäuserkreis in den zurückliegenden Tagen einen Inzidenzwert von deutlich unter 200 verzeichnen und auch die Infektionszahlen seien erfreulicherweise gesunken, räumt die Landrätin in ihrer Ansprache zum Jahreswechsel ein. Dennoch seien weiter Vorsicht und Rücksichtnahme notwendig. "Ich bitte Sie, werte Bürgerinnen und Bürger des Kyffhäuserkreises, auf das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen zu verzichten. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk wurde von Seiten der Bundesregierung verboten, um so die Krankenhäuser vor weiteren Belastungen zu bewahren. Bitte helfen Sie mit, dass sich die Belegschaft der Krankenhäuser nicht auch noch um Brandwunden oder gar schwerere Verletzungen kümmern muss", so die Landrätin und vertröstet auf das nächste Silvester: "Zum Jahreswechsel 2021/2022 sieht der Himmel über dem Kyffhäuserkreis mit Sicherheit wieder hell erleuchtet aus."

Zugleich spricht sie allen Einwohnern ihren Dank dafür aus, dass die Abstands- und Hygieneregeln im Landkreis so vorbildlich eingehalten werden und die Kontakte in der Vorweihnachtszeit soweit eingeschränkt wurden, "dass wir auf diese erfreuliche Entwicklung blicken können". "Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und wünsche allen für das kommende Jahr vor allem viel Gesundheit", so Hochwind.

kf