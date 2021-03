Mammobil ab Montag in Artern

Ab dem 8. März wird das gesetzliche Thüringer Mammographie-Screening mit seinem Mammobil, wie alle zwei Jahre wieder, in Artern auf dem Parkplatz in der Alten Poststraße stehen, heißt es in einer Mitteilung. In das Mammobil werden Frauen zwischen dem 50. und 69. Lebensjahr wohnhaft in den Postleitzahlen 06556 Artern, 06571 Wiehe und 06577 Heldrungen für eine Brustkrebs-Früherkennung eingeladen. Jede erhält eine persönliche Einladung per Post mit einem Terminvorschlag zur Mammographie. Eine Überweisung ist nicht erforderlich.

Diese wichtige und kostenlose Früherkennungsuntersuchung sollte nicht ausgelassen werden, heißt es weiter. Das Screening wird unter den offiziellen strengen Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts durchgeführt.