Artern. Eine kostenlose Brustkrebsvorsorge ist dort möglich.

Das Mammobil steht noch bis zum 21. April in Artern auf dem Parkplatz an der Alten Poststraße. Es werden Frauen wohnhaft in 06556 Artern, 06571 Wiehe und 06577 Heldrungen mittels persönlicher Einladung per Post mit einem Terminvorschlag dorthin zur Mammografie gebeten. Eine Überweisung ist nicht erforderlich. Nachzüglerinnen und Ummelderinnen können sich noch anmelden.

Kontakt: Telefon 03643 / 74 28 00