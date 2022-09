Mann in Bad Frankenhausen bewusstlos geschlagen

Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen wurde ein Mann von mehreren Personen angegriffen und bewusstlos geschlagen.

In Bad Frankenhausen ist ein Mann Opfer eines Angriffs von mehreren Personen geworden. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hätten mehrere Personen den Mann am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, angegriffen. Zuvor habe sich eine Gruppe aus jungen Männern an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Der Mann sprach die Gruppe an, aus der daraufhin drei Männer auf ihn einschlugen, so dass er zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann habe die Klinik noch am Abend wieder verlassen können. Alle Täter seien geflohen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-960 zu melden.

