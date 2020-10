Mann pinkelt auf Spielplatz in Bad Frankenhausen

Am Mittwoch urinierte ein Mann auf einem Spielplatz. In der Gebickestraße entblößte sich der 21-Jährige am Nachmittag in Anwesenheit mehrerer Kinder. Sie erzählten den Vorfall ihren Eltern, welche die Polizei riefen.

Der Mann wurde von den Polizeibeamten zunächst zur Dienststelle gebracht. Außerdem wurde er dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt, der ihn in ein Krankenhaus einwies.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, war der 21-jährige Mann bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Vorfälle im Stadtgebiet Bad Frankenhausen auffällig geworden. Die Ermittlungen dauern an.

