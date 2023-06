Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Donnerstag nach Heldrungen ausgerückt. (Symbolfoto)

Mann will in Heldrungen heißes Öl mit Wasser bekämpfen

Heldrungen. Das Essen eines Mannes aus Heldrungen hat sich am Donnerstag entzündet. Am Ende musste die Feuerwehr anrücken.

Ein Wohnungsinhaber hat am Donnerstag in Heldrungen mit heißem Öl gekocht, als sich sein Essen entzündete. Bei dem Versuch die Flamme mit Wasser zu löschen, entwickelte sich laut Polizei eine Stichflamme. So sei es zum Brand der Wohnung gekommen.

Der Feuerwehr habe das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen und größeren Schaden abwenden können. Der Mann sei mit Verletzungen in ein Klinikum gebracht worden. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 10.000 Euro.

