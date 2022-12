Udo Kohlmann begeistert sich für Schwibbögen, Krippen und Co.: In Gehofen hat er in der Hauptstraße 82 wieder seine Türen für alle Neugierigen geöffnet.

Markt in Heygendorf, Ausstellung in Gehofen

Heygendorf/Gehofen. Im Heygendorfer Ortskern wird am 17. Dezember Weihnachten gefeiert. In der Hauptstraße von Gehofen ist eine Adventsschau zu bestaunen.

Für den dritten Adventssamstag laden die Heygendorfer in den Ort ein. Am 17. Dezember stehen die Zeichen auf Weihnachtsmarkt. Alle Interessierten können auf dem Bäckerplatz und in der Straße der Einheit bei einem kurzweiligen Programm die Seele baumeln lassen. Um 14.30 Uhr beginnt der Auftritt der Kinder aus der örtlichen Kita Riethspatzen und etwa eine Stunde später, um 15.30 Uhr, hat der Weihnachtsmann höchstpersönlich sein Kommen angesagt. Fahrten mit dem Kinderkarussell sowie Süßwaren bietet Schaustellerbetrieb Exner. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Gehofen öffnet in diesen Tagen Udo Kohlmann die Pforten zu seiner beeindruckenden Sammlung aus Schwibbögen, Krippen, Pyramiden und Co., zu finden in der Hauptstraße.