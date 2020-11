Martinsshoppen zieht Kunden in Frankenhausens Innenstadt

Auch dieses Jahr beteiligten sich Händler in der Frankenhäuser Innenstadt am traditionellen Martinsshoppen. Diese eröffneten am Samstag vor dem Martinstag ihre Geschäfte auch nachmittags und boten Aktionen an. So verteilte die Markt-Apotheke Teddys gegen Kunstwerke von Kindern und das Frankenhäuser Familien-Bündnis packte Tüten für Kinder mit einer Laternen-Bastelvorlage mit Stadtmotiv. Auch Citymanagerin Angelina Schönstedt schlenderte mit ihren Kindern Pauline und Lias durch die Innenstadt.