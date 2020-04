Gehofen. Der Verkauf erfolgt an zwei Terminen im Feuerwehrgebäude und in der alten Schule in Gehofen.

Wie der Gehofener Gemeindebürgermeister Sebastian Koch (SPD) mitteilt, wird der Verkauf von Mund-Nasen-Schutzmasken am Freitag fortgeführt. Von 11 bis 13 Uhr werden die Masken im Feuerwehrgebäude zum Unkostenpreis von einem Euro ausgegeben. Es gibt jeweils zwei Stück pro Person. Ein weiterer Verkauf der Masken erfolgt am Dienstag, 28. April, von 17 bis 18.30 Uhr in der ehemaligen Schule an der Bahnhofstraße.