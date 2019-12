Mehr Rückkopplung ermöglichen

Die Fraktion CDU/FDP/DG wird in die Stadtratssitzung am 12. Dezember einen Antrag einbringen. Darin geht es um die Bildung einer zeitweiligen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Landgemeinde.

„Bereits zur Kommunalwahl haben wir als Fraktion damit begonnen, Kontakt zu den Wehrleitern in unserer Landgemeinde aufzunehmen. Dabei fiel uns auf, dass die Wehren zwar untereinander ganz gut vernetzt sind, aber die Rückkopplung zum Stadtrat noch fehlt“, erklärt Stefan Aschenbrenner, Vorsitzender der Fraktion, gegenüber dieser Zeitung. In der Beschlussvorlage heißt es dazu, dass der Brandschutzeine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises des Stadtrates ist. Erfüllt werde diese Aufgabe durch die engagierten Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in allen Ortsteilen. „Aufgabe des Stadtrates ist es, die Sorgen der Feuerwehrleute zu hören und nach Lösungen für deren Probleme zu suchen!, sagt Aschenbrenner. Ein entsprechendes Konzept, wie die Zusammenarbeit optimiert werden kann, soll eine zeitweilige Arbeitsgruppe erarbeiten. Die Arbeitsgruppe soll nicht öffentlich beraten und bei Bedarf weitere Personen hinzuziehen können. Den Mitgliedern der Arbeitsgruppe soll für Ihre Tätigkeit keine Entschädigung zustehen. Bestehen soll die Arbeitsgruppe aus je einem Vertreter der Stadtratsfraktionen, den Wehrführern aller Feuerwehren sowie der Stadtbrandmeister und einem Verwaltungsmitarbeiter.