Mehr Sicherheit für Arterner Retter

Blick auf die erneuerungsbedürftigen Rolltore der Arterner Feuerwehr. Nach 22 Jahren geben die Federn ihren Geist auf. So hätte es passieren können, dass die Einsatzfahrzeuge in der Garage stehen bleiben müssen.

Artern. Am Arterner Standort der Stützpunktwehr wurden acht Garagentore eingebaut. Die bisherigen gefährdeten potenziell den Einsatzablauf.

Für rund 48 000 Euro wurden am Gerätehaus des Stützpunktwehr Artern acht Sektionaltore ausgetauscht. Im Einsatzfall gleicht es nun keinem Glücksspiel mehr, ob sich die Rolltore öffnen und die Fahrzeuge zum Einsatz ausrücken können. Der Einbau ist erfolgt, informierte Arterns Bauamtsleiterin Antje Große die Mitglieder des Hauptausschusses. Die bisherigen Tore waren nach 22 Jahren von Verschleiß gezeichnet. Die Federn waren laut einem Gutachten verschlissen, und das Material zeigte Ermüdungserscheinungen. Nach der Prüfung im April dieses Jahres bestand dringender Handlungsbedarf. Einen ihrer letzten Einsätze bestritten die Einsatzkräfte am 5. November, als auf der A 71 ein Lkw in den Graben rutschte.