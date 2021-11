Mehrere Wildunfälle im Kyffhäuserkreis

Artern. Sieben Wildunfälle ereigneten sich im Kyffhäuserkreis in den vergangenen Tagen.

Am Freitagmorgen musste auf der B4 ein Autofahrer zwischen Westerengel und Greußen einem Wildtier ausweichen. Dabei kam mit seinem Pkw nach links von der Straße ab und beschädigte dabei zwei Leitpfosten. Zur gleichen Zeit etwa war eine Pkw-Fahrerin auf der K517 in Richtung Heldrungen unterwegs. Kurz vor der Autobahnbrücke überquerte ein Reh die Straße. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision. Ebenfalls am Freitagmorgen war eine Frau mit ihrem Auto auf der B85 in Richtung Oldisleben unterwegs, als ein Reh über die Straße rannte. Auch hier kam es zu einem Zusammenstoß. Am Freitagabend kam es dann schließlich auf der L2290 zwischen Seega nach Göllingen zu einem Wildunfall. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte hier mit einem Rehbock.

Am Samstagmorgen ereignete sich dann ein weiterer Wildunfall auf der L 1016 zwischen Keula und Friedrichsrode, als ein Autofahrer einem Reh nicht mehr ausweichen konnte. Zu etwa der gleichen Zeit kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem weiteren Auto und einem Reh. Laut Polizei überquerte ein Wildtier zwischen Günserode und Seega die Straße. Am Samstagnachmittag kam es schließlich zu einer weiteren Kollision, als zwischen Wasserthaleben und Großenehrich ein Rehbock beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammenstieß.