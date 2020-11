Mehrgenerationenhaus Roßleben ist weiter für die Menschen da

So wie hier im vergangenen Jahr soll auch in diesem Jahr, Corona zum Trotz, der Adventskalender am Mehrgenerationenhaus aufgestellt werden.

Roßleben-Wiehe. Überraschungen in der Adventszeit sollen harte Zeit für Kinder und Senioren erträglicher machen.

Das Team des Mehrgenerationenhauses in Rossleben-Wiehe lässt sich von Corona nicht unterkriegen und plant Überraschungen für die Vorweihnachtszeit. So wurde die Mittagsversorgung sofort wieder auf Auslieferung umgestellt. „Das läuft nach wie vor prima. Unsere Leutchen freuen sich auf ihr Essen und rufen schon besorgt an, wenn wir uns mal etwas verspäten“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Herzau.