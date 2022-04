Mehrgenerationenhaus Roßleben zieht ins Bürgerzentrum

Roßleben. Mehrgenerationenhaus, Sozialkaufhaus und Bibliothek in Roßleben nächste Woche geschlossen

In der kommenden Woche zieht das Mehrgenerationenhaus Roßleben in seine neuen Räume im benachbarten Bürgerzentrum Roßleben-Wiehe um. Dort wird es in der oberen Etage zu finden sein, wo auch zwei Räume an die Schuldnerberatung vermietet werden. Ein Fahrstuhl sorgt für Barrierefreiheit.

„Auch wenn sich die neue Adresse nicht groß von der alten unterscheidet – viel Arbeit wird es trotzdem geben, so dass alle Einrichtungen des Kreisjugendrings, also Bibliothek, Sozialkaufhaus und Mehrgenerationenhaus, in der Zeit vom 25. April bis zum 1. Mai für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben“, kündigt Elke Zänker vom Mehrgenerationenhaus an. Ab Montag, 2. Mai, sind die Einrichtungen zu den gewohnten Öffnungszeiten für wieder geöffnet.