Silvesterfeuerwerk 2019 am Anger in Bad Frankenhausen.

Mit Feuerwerk und Böllern 2020 begrüßt

Es war zum Jahreswechsel traditionell wieder viel los auch in der Kyffhäuserregion. Viele Einwohner und Gäste verabschiedeten sich am Silvesterabend mit Feuerwerk und Böllern vom alten Jahr. Die absolute Mehrzahl zündete die Pyrotechnik, die es in vielfältigster Art gibt, nach Mitternacht, um das neue Jahr 2020, das neue Jahrzehnt, zu begrüßen. Wie hier auf dem Anger in der Nähe der Kräme und des Kurparkes in Bad Frankenhausen. Da gab es auch Sekunden, da war vor lauter Rauch und Qualm nichts zu sehen.