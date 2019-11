Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Zug nach Naumburg

Die Interessengemeinschaft Unstrutbahn lädt anlässlich des „Advents in den Höfen“ in Naumburg am 1. Dezember ein, ihren zusätzlichen Zug von Roßleben nach Naumburg zu nutzen. Der Zug bringt die Fahrgäste zum Naumburger Ostbahnhof, von dort erreicht man bequem die weihnachtlich geschmückte Innenstadt und den Weihnachtsmarkt in einem fünfminütigen Fußweg. Wegen kurzfristiger Mängel an der Strecke zwischen Roßleben und Donndorf ist Ersatzverkehr eingerichtet. Die Abfahrt Richtung Naumburg in Donndorf wird bereits 13.15 Uhr stattfinden. In Roßleben ist die Abfahrt mit dem Zug 13.32 Uhr geplant. „Bitte beachten Sie, das für die Fahrt ab Donndorf eine Voranmeldung unter Telefon 0176 93 70 47 51 bis Freitag, 29. November, erforderlich ist. Die Rückankunft wird am Abend in Roßleben 19.07 Uhr und in Donndorf gegen 19.20 Uhr sein.“