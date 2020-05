Wie alle Schausteller leiden auch Dieter und Gabriela Preuß aus Gorsleben unter der Coronakrise. Aber sie geben sich nicht geschlagen. Seit dieser Woche bieten sie in ihrem Jahrmarktwagen in Heldrungen süße Sachen an.

Mit gebrannten Mandeln gegen die Krise

Seltsames Bild am Lidl-Markt in Heldrungen: Auf der Brache, wo das Jahr über mal ein kleiner Zirkus sein Zelt aufschlägt, steht am Samstag einsam ein bunter Jahrmarktwagen. Herzen mit Botschaften hängen in Reihe, gebrannte Mandeln, bunte Lutscher, schokolierte Äpfel und viele andere neckische Sachen liegen aus. Der Anblick scheint irgendwie aus der Zeit gefallen. Einer Zeit ohne Corona, dafür mit Volksfesten und Kinderkarussell.

Der Wagen gehört Schaustellerfamilie Preuß aus Gorsleben. Mit ihm stemmen sich Dieter und Gabriela Preuß mit Sohn René seit einer Woche gegen die Krise. Ein Akt der Verzweiflung.

Die Coronakrise hat die Schaustellerbranche bis ins Mark getroffen. Von der Winterpause ist Familie Preuß direkt in den Shutdown geschlittert. „Für uns beginnt Ostern eigentlich die Hauptsaison“, sagt Dieter Preuß, der 1979 das Schaustellergeschäft von seinen Eltern übernahm.

Und nun?

Naumburg, Gera, Mellingen, Rastenberg, Buttstädt, alles hin. Die Gorslebener zum Daheimbleiben verdammt. „Bis August ist alles weg“, sagt Gabriela Preuß. Zuletzt auch die Absage für das Pfingstfest in Weimar. „So lange haben sie noch gehofft“, sagt Dieter Preuß. Babyflug, Schieß- und Losbude in der Zwangspause. Und damit auch die Einnahmen. Im Gegensatz zu den Kosten und Krediten. „Schausteller investieren in ihre Geschäfte. Wir wollen den Leuten immer wieder was Neues bieten, um ihnen Freude zu bereiten“, sagt Dieter Preuß. Die Angst um die Existenz bereitet schlaflose Nächte. Zuletzt hatte der Sohn investiert.

Nun haben sie den Verkaufswagen belebt. Sie müssen was tun, sonst werden sie verrückt, sagen sie. Beim Bürgermeister seien sie mit ihrer Bitte sofort auf offene Ohren gestoßen, erzählt Dieter Preuß. „Er hat sofort unsere Situation erkannt“, bedanken sie sich. Von 10 bis 18 Uhr zaubern sie an den Werktagen nun ein wenig Volksfestflair in die Coronazeit. Sogar frische Zuckerwatte gibt's. „Selbst wenn wir nur ein bisschen verkaufen. Alles ist besser als nichts“, sagt Dieter Preuß.