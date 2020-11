Mit Kunst aus Artern gegen soziale Isolation

Artern. VdK-Ortsgruppe holte kleine Kunstwerke im Freizeitzentrum in Artern ab.

Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen setzt mit der Aktion Pinsel-Post ein Zeichen, an dem sich nun auch der Arterner Ortsverein beteiligt hat. Ziel dieser Aktion ist es „Künstler“ und sozial isolierte Menschen zusammenzubringen. Künstler können Kinder von Kindergärten, Freizeiteinrichtungen oder Erwachsene sein. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sie gelten sozial isolierten Menschen, darunter Personen der Risikogruppen, die sich zum Selbstschutz isolieren, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, betreutem Wohnen oder ältere allein lebende Menschen, die noch weniger Kontakt haben als sonst. Die Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes Artern verteilte Informationen über die Aktion Pinselpost an entsprechende Einrichtungen in Artern.

Nach einer Weile bekam sie einen Anruf von Janet Haselhuhn vom Freizeitzentrum. Die Kinder vom Leseclub hätten mit Lesepatin Marion Unverricht gebastelt und die Werke stünden bereit. Die VdKler kamen nicht mit leeren Händen. Sie hatten etwas Süßes und rote VdK-Rucksäcke mit. Die Bastelarbeiten werden an die entsprechenden Einrichtungen verteilt.

Mehr Informationen zur Aktion unter www.vdk.de/permalink/79942 oder unter Telefon: 03466/320571.