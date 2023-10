Mit Yoga im Kyffhäuserkreis entspannt in den Jahresendspurt

Kyffhäuserkreis. Die Volkshochschule bietet in Artern und Bad Frankenhausen entsprechende Kurse an.

Die Kreisvolkshochschule startet im November zwei neue Yoga-Kurse. Laut Pressemitteilung umfasse Yoga die Techniken, um eine Einheit von Körper und Seele zu erreichen. Yoga werde für mehr Lebensqualität, Ausgeglichenheit und Energie genutzt. Es bietet den Angaben zufolge viele Instrumente wie Körperübungen, Atemübungen, Tiefenentspannung und Meditation.

Wer Yoga erlernen möchte, hat dazu ab dem 2. November jeweils donnerstags, 11.15 bis 12 Uhr in der VHS-Außenstelle in Artern, Straße der Jugend 8, die Möglichkeit. In Bad Frankenhausen startet ein Yoga-Kurs am 9. November jeweils donnerstags von 18.30 bis 20.45 Uhr in der Turnhalle Paracelsusschule, Kyffhäuserstraße 46. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich unter Telefon: 03632 / 741 262.