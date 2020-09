Miteinander ist Trumpf

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb manche Orte in unserem Verbreitungsgebiet öfter vorkommen als andere. Klar, in den Städten passiert einfach öfter etwas. Aber auch in den Dörfern werden wichtige Entscheidungen getroffen. So auch in den von der Stadt Artern erfüllten Gemeinden rund um die Salinestadt. Ich finde es sehr schade, dass einige der Bürgermeister dieser Gemeinden eine völlige Blockadehaltung gegenüber der Presse einnehmen. Die Herren vernachlässigen dabei nicht nur ihre Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit Teil derer die Presse ist, sie erwecken auch den Eindruck, dass sie ihre Bürger gar nicht an politischen Entscheidungen teilhaben lassen wollen. Schließlich kann nicht jeder Bürger immer an den Gemeinderatssitzungen teilnehmen und auch ein Aushang oder eine Veröffentlichung eines Beschlusses im Amtsblatt trägt selten zur Einordnung von Sachverhalten bei. Hier könnte die Presse in die Bresche springen.

