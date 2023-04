Mobile Entsorgung von Schadstoffen im Kyffhäuserkreis

Das Schadstoffmobil der Firma „Remondis" wird auch in Artern halt machen.

Kyffhäuserkreis. Das Schadstoffmobil ist ab April wieder im Kyffhäuserkreis unterwegs.

In der Zeit vom 18. April bis 4. Mai bietet das Landratsamt des Kyffhäuserkreises die nächste Schadstoffkleinmengensammlung an. Durchgeführt wird diese von der Firma Remondis. Am Schadstoffmobil angenommen werden unter anderem Spraydosen, Lösungsmittel, Altlacke, Klebstoff und Wandfarbe. Zudem können feste öl- und fetthaltige Abfälle, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Chemikalienabfälle, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen und bis zu drei Halon Feuerlöscher abgegeben werden. Nicht angenommen werden Druckgasflaschen, Munition, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, asbesthaltige Abfälle und Autobatterien.

Bei der Anlieferung durch den Besitzer sollte laut Angaben des Landratsamtes darauf geachtet werden, dass die gefährlichen Abfälle dem Personal des Schadstoffmobils möglichst in der Originalverpackung und in Einzelbehältnissen überreicht werden. Das Gesamtgewicht eines Behältnisses darf 30 Kilogramm, das Gesamtvolumen 30 Liter nicht übersteigen. Für Haushalte erfolgt die Abnahme von haushaltsüblichen Mengen bis 100 Kilogramm oder 100 Liter ohne Zusatzkosten.

Auch Gewerbebetriebe haben die Möglichkeit, kostenpflichtig bis 100 Kilogramm oder 100 Liter Sonderabfälle abzuliefern. Dieses ist vorher schriftlich im Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft anzumelden.

Gefährliche Abfälle dürfen nicht im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden, sondern sind direkt an das Fachpersonal des Schadstoffmobils zu übergeben. Wer die Abfälle unbeaufsichtigt an den Stellplätzen des Schadstoffmobils abstellt, macht sich strafbar und riskiert, dass sich andere Menschen vor allem aber spielende Kinder in große Gefahr bringen.

Der Tourenplan ist zu finden unter: www.kyffhaeuser.de