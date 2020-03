Am Dienstag begannen in Heldrungen die Bauhofleute – im Bild Maurice Bahr – mit dem Abbau des vermoderten Piratenschiffes auf dem Spielplatz in der Steinstraße.

Morsches Piratenschiff wird abgetakelt

Heldrungen. Seit acht Monaten kann das Piratenboot auf dem Spielplatz in der Heldrunger Steinstraße nicht mehr gekapert werden. Die Stadtverwaltung hat das stark verwitterte Klettergerät im vergangenen Sommer aus Sicherheitsgründen sperren lassen. Am gestrigen Dienstag begannen die Bauhofleute – im Bild Maurice Bahr – mit dem Abbau. Viele Teile sind vermodert. Da die zehnjährige Gewährleistung noch nicht abgelaufen war, bot der Hersteller an, die Untergrundkonstruktion auszutauschen oder einen neuen Komplettbausatz für ein baugleiches Gerät für 4000 Euro. Der Stadtrat entschied für den neuen Bausatz. Dieser ist seit November beim Bauhof eingelagert und soll in den nächsten Wochen aufgebaut werden.