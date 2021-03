Mülleimer für mehr Ordnung in Gehofen

Nach Einnahmen durch die Anhebung der Hundesteuer sowie nach der Erinnerung an die Nachmeldung einiger Tiere konnte in Gehofen der Erlös reinvestiert werden. Der Gemeindearbeiter Tino Hoffmann hat bereits zehn neue Mülleimer an verschiedenen Orten im Dorf aufgestellt. Acht weitere des gleichen Models hat Bürgermeister Sebastian Koch (SPD) nachgeordert. Diese werden im Laufe des Frühjahr aufgestellt – auch zum Beispiel am Friedhof.