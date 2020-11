Müllentsorgung ab sofort zuvor anmelden

Die Remondis Kyffhäuser GmbH in Sondershausen und der Remondis Kyffhäuser GmbH und Co KG Niederlassung Ringleben informieren über die Abfallannahme ab dem 9. November. Demnach sollen grundsätzlich Abfallanlieferungen aus privaten Haushalten, die nicht zwingend notwendig sind und auch zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden können, verschoben werden. Sollte dies nicht möglich sein, bittet das Unternehmen dies vorher telefonisch in Sondershausen unter 03632/770 536 oder in Ringleben unter 03466/32 540 abzustimmen. Dies gelte besonders für Sperrmüll-, Grünschnitt- und Verpackungsentsorgungen. Bei Nichteinhaltung könne es zu Annahmeverweigerungen kommen. Im Vordergrund stehe, die Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen und somit die Logistik und Entsorgung im Kyffhäuserkreis aufrechtzuerhalten und sicherstellen zu können.