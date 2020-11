Musikalische Andacht zum Reformationstag

Die musikalische Andacht am Reformationstag mit dem Erfurter Domorganisten Silvius von Kessel war zugleich Höhepunkt und Abschluss des Musiksommers 2020 in Wiehe.

Wiehe. Mit einer musikalischen Andacht wurde in der Bartholomäuskirche in Wiehe am Samstag der Reformationstag begangen. In großem Abstand voneinander verteilten sich die Gäste in der Kirche und auf den Emporen. Das Konzert mit dem Erfurter Domorganisten Silvius von Kessel war zugleich der Abschluss des Musiksommers 2020 in Wiehe. Die coronabedingten Einschränkungen seit dem Frühjahr hatten den Kalender der jährlichen Veranstaltungsreihe zwar stark ausgedünnt – sieben Konzerte konnten aber dennoch stattfinden, hob Wiehes Pfarrer Helfried Maas das Verdienst der Organisatoren der Kirchengemeinde um Manfred Reinhardt hervor, der schon wieder den Konzertplan für 2021 auf die Beine gestellt hat.