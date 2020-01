Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Geisterstunde in Schloss Wiehe

Zu einer Geisterstunde der anderen Art des Fördervereins Schloss Wiehe am Samstag im Gewölbekeller des Schlosses hatten sich Musik- und Kulturinteressierte nicht lange bitten lassen. Diesmal wurden Folk- und Bluesmusik von „DiTo“ präsentiert – Musik für die Ohren und Texte fürs Gemüt. Eintritt wurde nicht erhoben, doch die Gäste durften für die Sanierung des Schlosses spenden. Für die Veranstaltungsreihe in Schloss Wiehe konnte der Förderverein in der Vergangenheit schon zahlreiche Künstler oder Wissenschaftler gewinnen, die mit Auftritten und Vorträgen Publikum anzogen. Die Sanierungsarbeiten an dem alten Herrensitz dauern seit Jahren an.