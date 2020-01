Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalischer Spaziergang in der Natur

Das Neujahrskonzert im Festsaal des Regionalmuseums in Bad Frankenhausen am 11. Januar um 16 Uhr mit dem Duo „con emozione“ ist ein musikalischer Spaziergang durch die Natur. Titel: „Über allen Gipfeln ist Ruh’...“. Es ist ein Konzert mit Liedern, Texten, Anekdoten in Vertonungen von Beethoven, Schubert, Zelter, Bartholdy und den romantischen Empfindungen von Dichtern, wie Schiller, Goethe, Fontane. Mit ihrer Stimme begeisterte Liane Fietzke mit ihrem Mann Norbert am Klavier bereits sehr viele Konzertbesucher – auch in Bad Frankenhausen.