Musiksommer mit kreisweiter Beteiligung

Nach dem Musiksommer ist vor dem Musiksommer – und so wirft der Musiksommer Wiehe 2020 schon langsam wieder seine Schatten voraus. „Am Sonntag ist es mir gelungen, auch noch die letzte Absprache zu treffen. Damit steht nun das Programm“, berichtete Musiksommer-Organisator Manfred Reinhardt gestern hoch erfreut.

Die letzte Absprache betraf das Orgelwandelkonzert von Wiehe nach Langenroda am 1. August. Ursprünglich habe er hierfür Andreas Fauß gewinnen wollen, doch der Kreiskantor geht in diesem Jahr in Rente. Dafür wird nun Lukas Klöppel aus Holzsußra einspringen. Den 24-Jährigen, der zuerst an der Weimarer Musikhochschule und jetzt in Wien Orgel studiert, habe er bei einem Konzert vor sechs Jahren kennengelernt. „Er hat sofort zugesagt“, freut sich Manfred Reinhardt. Beim Wandelkonzert wird in Wiehe angefangen, ehe es nach Langenroda geht, wo dann das Orgelkonzert seinen Abschluss findet. Es ist nicht das erste Wandelkonzert in einem Musiksommer, bereits vor vielen Jahren habe es schon mal ein solches gegeben.

Der Musiksommer ist eine Gemeinschaftsaktion von Förderverein der Kirchen zu Wiehe und der Kirchengemeinde. Beide werden von Manfred Reinhardt geleitet. Der Erlös aus den Konzerten kommt den Kirchen St. Ursula und St. Bartholomäus in Wiehe zugute.

1300 Musikfreunde besuchten im vergangenen Jahr die Konzerte des Musiksommers, der Mitte Mai beginnt und am Reformationstag (31. Oktober) endet. Darauf sind die Organisatoren sehr stolz. Wenn große Namen wie zuletzt Peter Orloff, Gregorian Voices oder der Gospelchor „Salttown Voices“ auftauchen, kommen die Konzertliebhaber schon mal bis aus Sömmerda, Sondershausen, Nordhausen und dem angrenzenden Sachsen-Anhalt ins beschauliche Wiehe. Dann herrscht vor und nach den Sommerkonzerten fröhliches Wandeln auf dem Platz rund um die Bartholomäuskirche, der mit Parkmöglichkeiten, öffentlichen Toiletten sowie vielen Sitzmöglichkeiten unterm lauschigen Blätterdach ausgestattet ist. „Das ganze Ambiente in und um die Kirche stimmt und ist perfekt. Was da unter unseren Bürgermeistern geschaffen wurde, ist schon toll“, schwärmt Manfred Reinhardt.

Mit Blick auf den Erlös sowie die viele Arbeit, die in der Konzertvorbereitung einschließlich Betreuung der Künstler steckt, spielen bei der Auswahl der Künstler und Ensembles auch immer die Kosten eine Rolle. Darum waren die Veranstalter überglücklich über die Honawerschen Spatzen aus Hohenebra, die im vergangenen Jahr eines der Adventskonzerte gaben und dafür wieder keine Gage haben wollten. „Darüber haben wir uns so gefreut, dass wir dafür noch mal herzlich Danke sagen möchten“, so Manfred Reinhardt.

In diesem Jahr steht an der Orgel in der Bartholomäuskirche eine größere Reparatur an. „Teile der Orgel verschieben sich nach vorn, so dass die Orgel stabilisiert werden muss. Dafür muss auch ein Teil der Pfeifen rausgenommen werden“, berichtet der Gemeindekirchenratsvorsitzende. Auf 10.000 Euro habe der Orgelsachverständige die Kosten für die Arbeiten geschätzt. Und die Ursula-Kirche soll neue Fenster bekommen. Das Gotteshaus wurde vor Jahren saniert, doch bei den maroden Fenster habe es damals lediglich für die Reparatur gereicht. In diesem Jahr sollen drei der insgesamt zehn Stück ausgewechselt werden, die anderen dann in den nächsten Jahren.