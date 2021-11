Nach Start für höhere Bußgelder: Polizei hat im Kyffhäuserkreis „Kontrollen nicht erhöht“

Kyffhäuserkreis. In den zurückliegenden Tagen konnte insbesondere im Bereich Bahnhof Heldrungen der Eindruck entstehen, dass die Polizei neuerdings verstärkt ihre Blitzer aufbaut.

Für Temposünder ist es seit dem 9. November deutlich teurer geworden: Die Verwarnungsgelder für Überschreitungen ab 16 bis zu 20 Stundenkilometer wurden mit dem neuen Bußgeldkatalog verdoppelt und stiegen innerorts von 35 auf 70, außerorts von 30 auf 60 Euro. Auf die Vergabe von Punkten in Flensburg hat das aber keine Auswirkung: Mit Punkten in der Verkehrssünderdatei muss rechnen wie bisher, wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 21 km/h überschreitet.

Dies sei nicht der Fall, heißt es dazu aus der Landespolizeiinspektion (LPI) in Nordhausen. Im Bereich der LPI – dazu gehören die Landkreise Nordhausen, Eichsfeld, Unstrut-Hainich und Kyffhäuser – führen die Kollegen der Technischen Verkehrsüberwachung die Geschwindigkeitsüberwachung mit mobilen Messgeräten durch. „Die Messungen werden im Voraus geplant. Auf Grund der begrenzten Anzahl von Messfahrzeugen und Personal wird sich an der Anzahl der Kontrollen nichts ändern“, erteilt LPI-Sprecherin Fränze Töpfer der Mutmaßung eine Absage. Auch die Zahl der Messstellen sei nicht ausgeweitet worden.

Etwa 80 davon gibt es im Kyffhäuserkreis. Diese seien festgelegt und ihre Errichtung an Vorschriften geknüpft. „Messstellen dürfen unter anderem an Unfallschwerpunkten, bei Bürgerbeschwerden oder in Bereichen errichtet werden, in denen erfahrungsgemäß zu schnell gefahren wird“, erläutert die Polizeisprecherin. Somit variierten die Messstellen regelmäßig. Eine Erhöhung der Anzahl sei nicht geplant.

Auf die Frage nach konkreten Orten im Kreis, an denen nach Erfahrung der Verkehrsüberwacher Autofahrer öfter stärker auf’s Gaspedal treten als die Polizei erlaubt, blieb die LPI-Sprecherin aber allgemein: Gefahren werde dort zu schnell, wo es die Gegebenheiten erlauben und wo mit keiner Überwachung gerechnet wird.