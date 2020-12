Nachrücker im Stadtrat

Matthias Lippold sitzt neu im Stadtrat in Bad Frankenhausen. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) nahm dem Neuzugang in der CDU-Fraktion auf der jüngsten Stadtratssitzung das Gelöbnis ab. Auf den anschließenden üblichen Handschlag wurde aus nahe liegenden Gründen verzichtet. Lippold, der Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr Jena und ehrenamtlicher Feuerwehrmann in Bad Frankenhausen ist, rückt für Adolf Hippe aus Udersleben nach, der im Oktober im Alter von 72 Jahren plötzlich verstorben war.