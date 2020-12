Nachtragshaushalt für Artern verabschiedet

Im Rathaus von Artern sind nun die Einnahmen und Ausgaben für das zu Ende gehende Jahr per Nachtragshaushalt geregelt.

Die Stadtratsmitglieder haben in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 2020 einstimmig verabschiedet. Das lang angekündigte Werk beinhaltet nun auch die Finanzhilfen von Bund und Land, die der Stadt als Kompensation für die Verluste bedingt durch die Coronapandemie zugesprochen wurden. Dies eröffnete auch neue Spielräume für Investitionen, die im eigentlichen Haushaltsentwurf zunächst zurückgestellt werden mussten.

Weiteren Diskussionsbedarf gab es nicht auf der Stadtratssitzung. Die Nachtragshaushaltssatzung weist einen Verwaltungshaushalt bei Einnahmen sowie Ausgaben in Höhe von jeweils 11.211.424 Euro aus. Er wurde um 103.757 Euro erhöht. Der Vermögenshaushalt wurde jeweils verringert um 462.270 Euro und weist in beiden Positionen 2.932.905 Euro aus. Das Nachtragshaushaltsvolumen insgesamt beträgt also 14.154.329 Euro.

Der Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen, als finanzielle Verpflichtungen über ein Haushaltsjahr hinaus, wurde im Vermögenshaushalt auf 5.169.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dienen, ist auf 1.870.200 Euro festgesetzt.

Besonders groß war in der Ortschaft Schönfeld die Freude über den Nachtragshaushalt. Denn nun stehen die notwendigen Mittel zur Verfügung, um die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses voranzutreiben. Zunächst wird eine Planung finanziert. Darin sollen alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen erfasst werden. Das Architekturbüro Otte aus Sangerhausen wird sich dem annehmen, wie Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) auf der Stadtratssitzung verkündete. Der Ortschaftsrat Schönfeld hatte sich bereits im Oktober dieses Jahres darauf verständigt, dass zunächst der Sanitärtrakt des Dorfgemeinschaftshauses erneuert werden solle und andere Arbeiten zunächst hinten angestellt werden.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde dann auch der Nachtragsfinanzplan für die Jahre 2019 bis 2023.