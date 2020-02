Nadelhölzer sollen wieder geschützt werden

Der öffentliche Teil der Sitzung des Hauptausschusses des Arterner Stadtrates war schnell vorbei. Lediglich ein handfester Tagesordnungspunkt war zu besprechen. Dabei ging es um die Schaffung einer einheitlichen Baumschutzsatzung, die dann für alle vier Ortsteile der Stadt Artern gelten soll.

Antje Große, die Leiterin des Bauamtes, erläuterte die Wesentlichen Inhalte der neuen Baumschutzsatzung. Demnach habe es Differenzen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreises wegen der bislang noch gültigen Baumschutzsatzung der alten Stadt Artern gegeben. „In dieser Satzung hatten wir eine Nadelgehölze nicht mit aufgenommen, was die Untere Naturschutzbehörde bemängelt hat“, sagte Große. Deshalb sollte diese betreffenden Nadelgehölze wieder in die neue Baumschutzsatzung aufgenommen werden, womit der sich der Umfang der geschützten Baumarten wieder erhöht. Auch werden sich in der neuen Satzung Art und Umfang der notwendigen Ersatzpflanzung nach einer Baumfällung ändern. Diesen Plänen haben laut Große auch alle vier Ortschaftsräte in Artern, Schönfeld, Voigtstedt und Heygendorf zugestimmt. Dies bestätigte auch Arterns Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen (Linke). Allerdings gab er auch zu bedenken, dass diese neue Satzung einige dringend notwendige Baumfällungen, die in den kommenden Jahren angegangen werden müssten, zu unternehmen. Als Beispiel gab er hier Bäume am Salzdamm an, die entfernt werden sollten. Uwe Ratayczak (pl), Ortschaftsbürgermeister von Voigtstedt, gab zu Protokoll, dass es es befürworte, wenn künftig die Fachleute in der Stadtverwaltung darüber entscheiden, welche Bäume gefällt werden sollen. Allerdings wäre es von Vorteil, wenn die Ortschaftsräte über diese Entscheidungen vor Vollzug in Kenntnis gesetzt würden. Im Zuge dessen erinnerte Tobias Helm (pl), Ortschaftsbürgermeister von Schönfeld, an seine alte Forderung an die Stadtverwaltung, in die Beschlussvorlagen auch die Ergebnisse der Ortschaftsratssitzungen zu der konkreten Vorlage zu notieren. So seien diese für alle Stadtratsmitglieder nachvollziehbar, was bei der Entscheidungsfindung manchmal hilfreich sein könne.