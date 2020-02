Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrische Abende

Die Narren vom Esperstedter Carneval Verein (ECV) teilen mit, dass sie ihre erste Abendveranstaltung in dieser Saison am Samstag, 8. Februar, ab 20.11 Uhr auf dem Saal durchführen. Die zweite Abendveranstaltung folgt am Samstag, 15. Februar, ebenfalls um 20.11 Uhr. Zudem findet am Sonntag, 16. Februar, ab 15.11 Uhr der Kinderfasching und am Samstag, 22. Februar, ab 13.11 Uhr der Umzug durch das Dorf statt.

Der Kartenverkauf läuft über Daniela Kalklösch unter Telefon: 034671/77570.