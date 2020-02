Narren im Endspurt

Bad Frankenhausen. Unter dem Motto „Jeden Tag nur Stress und Mist, bis endlich wieder Fasching ist“ steht beim FKK Wipperveilchen in Bad Frankenhausen am Wochenende der Höhepunkt bevor. Am Samstagabend, 22. Februar, beginnt 19.11 Uhr die Ordenssitzung, dafür gibt es noch Restkarten. Am Sonntag startet 14 Uhr der große Rosensonntagsumzug mit neuer Route. Start ist am Altstädter Markt – Ziel erstmals die Rotbart-Arena, wo dann der Rosensonntag bei freiem Eintritt gemütlich ausklingen soll.

Esperstedt. Die Esperstedter Narren vom EVC brechen am Samstag, 22. Februar, 13.11 Uhr, zu ihrem Umzug durchs Dorf auf.

Bendeleben. Sechste und letzte Abendveranstaltung des Wippertaler Carnevals-Clubs ist am Samstag. Beginn ist 19 Uhr.

Gorsleben. Der Gorslebener Karneval-Club lädt am Samstag, 19.30 Uhr, zum zweiten Büttenabend auf den Gemeindesaal ein. Am Sonntag ist Kinderfasching, Beginn: 14 Uhr.

Bretleben. Die Bretlebener Karnevalisten vom BCV laden am Samstagabend, 20.11 Uhr, zum Ball ins Volkshaus ein. Am Sonntag setzt sich 13.11 Uhr am Volkshaus der Faschingsumzug in Bewegung.

Ichstedt. Um 11.11 Uhr startet am Samstag am „Waldblick“ in Ichstedt der närrische Umzug des IKV.

Ringleben. In Ringleben steppt der Bär am Samstag um 20.11 Uhr im „Storchennest“ zur zweiten Hauptveranstaltung. Am Sonntag laden die Narren vom RCC um 14 Uhr zum Kinderfasching ein.

Schönfeld. Der Schönfelder Carnevals-Club lädt am Samstag zum Erbsbärumzug ein. Start ist 12.30 Uhr auf Stürmers Hof. Im Anschluss ist Kinderfasching auf dem Saal. Der Abend gehört dann den erwachsenen Narren: 20 Uhr beginnt die Faschingsveranstaltung mit Programm und Tanz.

Gehofen. Der Gehofener Karnevalsverein „Weiss-Blau“ veranstaltet am Wochenende seinen zweiten Faschingsabend. Start im beheizten Festzelt ist 19.11 Uhr. Am Sonntag startet 13.30 Uhr der Erbsbärenumzug mit Bettelfrauen und anschließendem Kinderfasching im beheizten Festzelt an der Schule.

Wiehe. Beim Wieheschen Carnevals Club WCC geht am Samstag bei der zweiten Gala nochmals die Post ab. Beginn im Stadtpark ist 20.11 Uhr.

Bottendorf. In Bottendorf startet am Samstag,10 Uhr, der große Umzug.

Schönewerda. Der Schönewerdaer Carnevals-Club lädt am Samstag zu seinem dritten Büttenabend ein.

Donndorf. Zur zweiten Supergalaprunksitzung lädt der Donndorfer Carnevalsverein am Samstag 20.11 Uhr ins Vereinshaus ein. Am Sonntag ist ab 15 Uhr Kinderfasching.

Schernberg. „Schernberg geht auf Reisen“, heißt es zur zweiten Prunksitzung. Um 20.11 Uhr beginnt am Samstag die Veranstaltung im Thüringer Hof. Familienfasching wird am Sonntag ab 14.11 Uhr, ebenfalls im Thüringer Hof, gefeiert.

Sondershausen. Im Haus der Kunst sind die Narren von Grün-Weiß los. Am Freitag beginnt die zweite Prunksitzung um 19.30 Uhr, dritte Prunksitzung ist Samstag um 19.30 Uhr und Seniorenkarneval ebenfalls am Samstag um 14 Uhr.

Sondershausen. Zweite Prunksitzung im Klubhaus Stocksen ist am Samstag um 20.11 Uhr mit den Stöcksner Karnevalisten vom SCC Gelb-Weiß. Sonntag laden sie zum Kinderkarneval ab 14.11 Uhr.

Sondershausen. Noch zwei Prunksitzungen hält Blau-Weiß Bebranien am Freitag und Samstag jeweils 20.11 Uhr in der Gaststätte Zum Brühl ab.

Großfurra. Bei Rot-Weiß Großbesenstadt wird am Samstag, 20.11 Uhr, zur Prunksitzung geladen.

Hohenebra. Zur Prunksitzung des Kinderelferrats lädt der Honawersche Carnvalsverein am Samstag um 14.11 Uhr ein.

Ebeleben. Dritte Prunksitzung ist am Freitag, vierte Sitzung am Samstag, ab 20 Uhr. Kinderkarneval wird Sonntag ab 14.30 Uhr gefeiert.

Kirchengel. Der Kirchengler Carneval-Club feiert am 22. Februar seine 66. Session mit einer Jubiläumsprunksitzung. Beginn ist 20.11 Uhr in der Gaststätte. Weiter geht es am 23. Februar um 15.11 Uhr mit dem Familienfasching.

Holzthaleben. Büttenabend und Faschingspart werden bei den Thaleber Helbespatzen am Freitag und Samstag um 19.11 Uhr in der Schenke Holzthaleben gefeiert.

Greußen. Fasching in Greußen wird am Samstag, 20.11 Uhr, im Vereinsheim gefeiert. Kinderkarneval ist am Samstag, 15.11 Uhr.

Oberspier. Freitag, 21. Februar, heißt es bei den Rasselböcken „House & Helau“ ab 21.11 Uhr in der Turnhalle in Oberspier.

Großenehrich. Prunksitzung ist am Samstag, 20.11 Uhr, im Bürgerhaus. Der Familienfasching beginnt am Sonntag, 14.30 Uhr.

Offene Türen

Sondershausen. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium lädt am Freitag, 21. Februar, 13 bis 18 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür ein. Im Haus I, Güntherstraße 58, kann man sich in über die bemerkenswerten Ergebnisse der Projekttage und über das schulische Leben an der Einrichtung informieren.

Bad Frankenhausen. Eine gute Chance, das neue Schulgebäude von innen anzusehen, bietet sich am Samstag beim Tag der offenen Tür des Kyffhäuser-Gymnasiums. Von 10 bis 12 Uhr kann man auch diverse Angebote zum Kennenlernen des Schulalltags nutzen.

Kaffeerunde

Roßleben-Wiehe. Zur Kaffeerunde lädt am Sonntag das Mehrgenerationenhaus in Roßleben ab 14.30 Uhr ein. Als besondere Gäste werden die Tafelsänger aus Wiehe zu Gast sein und die Besucher musikalisch unterhalten.

Konzerte

Sondershausen. Noch einmal die Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach gibt es am Sonntag, 23. Februar, 11 Uhr, im Schlosskonzert im Blauen Saal des Schlosses zu hören. Das Loh-Orchester spielt unter der Leitung von Michael Helmrath.

In der Konzertreihe Noten mit Dip tritt am Sonntag ab 11 Uhr das Gitarrenduo Jucorda im Marstall des Schlosses Sondershausen auf.