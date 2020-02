Narren trumpften noch einmal auf

Die Karnevalisten im Kreis haben am Wochenende zum Endspurt der Saison angesetzt. Nahezu in allen Faschingshochburgen wackelten noch einmal die Säle, sprühten Funken über die Bühnen, erheiterten Sketche und Büttenreden das närrische Publikum, wurde gesungen, geschunkelt, gewitzelt und gelacht.

In Wiehe hatte der Carneval Club WCC zum zweiten Galaabend eingeladen und der Stadtpark war wieder rappelvoll mit schick kostümiertem Publikum als Tiergestalten, Hexen, Matrosen oder Cops. Und mancher hatte sich auch nur ein Hütchen aufgesetzt und sich eine Federboa um den Hals geworfen. Auch befreundete Vereine waren wieder dabei, darunter eine Delegation aus Roßleben, wo es an diesem Abend keine Veranstaltung gab. Und auch die Bottendorfer Karnevalisten hatten sich angeschickt, den „Südostbottendorfern“ einen Besuch abzustatten.

Das Motto des diesjährigen WCC-Programms „Es ist wie es ist, wir bleiben weiter Optimist“ lässt Raum zum Ausgestalten. Frank Bigeschke griff es in seiner Bütt über Wiehe und die Entwicklung der Stadt bis zur Gebietsreform auf, die er diesmal als Schütze mit der Armbrust über der Schulter vortrug. „Ich bin ja groooßer Optimist“, verkündete auch Tim alias Till Eulenspiegel. Der 8-Jährige begeisterte mit seiner herrlich vorgetragenen Bütt rund um das Thema Grundschule in Wiehe auf und sparte dabei auch die Straßenbeleuchtung nicht aus, die den Wieheschen zuletzt öfter dunkle Straßen bescherte. Einen Augenschmaus boten die Garden des Vereins sowie Tanzmariechen Antje mit ihren schwungvollen Auftritten, und die jugendliche Haus- und Hofkapelle des Wieheschen Karnevals, die „Krawallisten, hatte ein Lidchen über die neue Stadt Roßleben-Wiehe getextet. „Es ist wie es ist“, sangen sie in Anlehnung an Udo Lindenbergs „Ich mach mein Ding“ und wurden dafür ebenso gefeiert wie Heike mit Handpuppe „Rudi“, dem gewieften Erstklässler.

Mit ihrer „Moskau“-Aufführung sorgten die „Jungen Hüpfer“ in Gorsleben für Stimmung. Foto: Wilhelm Slodczyk

Sehenswerten Karneval boten auch die Gorslebener Karnevalisten vom GKC „Blau-Gold“. Gardemädchen wirbelten auf dem geschmückten Saal vor Prinzenpaar Holger & Diana, Elferrat, Narr und Sensentod über die Bühne, die „Powerfrauen“ fügten Handklatscher zu einem Rhythmus, in der Bütt wurden unter anderem die beiden Jungs Jeremy & Lennart für ihren klasse Vortrag umjubelt und mit „Moskau“ begeisterte die Tanzgruppe „Junge Hüpfer“ das gut gelaunte und kostümierte Publikum. Nach vier Stunden Programm einschließlich Zugaben durfte dann auch hier bis in die Nacht getanzt werden.