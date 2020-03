In einem Hohlweg am Uderslebener Weg in Bad Frankenhausen entsteht ein Trailpark. Petra Jedicke von der Bauverwaltung der Stadt schaut nach den Arbeiten.

Naturspielplatz für Mountainbiker in Bad Frankenhausen

In einem Hohlweg am Uderslebener Weg, etwa 500 Meter von der Panoramastraße in östliche Richtung entfernt, baut die Stadt einen Trailpark, einen Spielplatz für Mountainbiker in der Natur. Vor allem Jugendliche hatten den Wunsch nach einer solchen Anlage geäußert. Aus Naturschutzgründen sei es schwierig, direkt in der Nähe der Kernstadt ein entsprechendes Grundstück zu finden, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).

In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises habe man sich für diesen Hohlweg entschieden. Die Arbeiten sind im Gange. „Der Hohlweg war total zugewuchert, es gab viele illegale Müllablagerungen, Gartenabfälle, Säcke mit Hausmüll und so weiter“, schildert Petra Jedicke von der Bauverwaltung der Stadt. Im unteren Bereich am Uderslebener Weg war bis in die 1960er-Jahre eine Deponie. „Hier hat es Untersuchungen geben, es wurde nichts Schlimmes entdeckt. Es gab eine Auflage der Naturschutzbehörde, in dem Bereich Erde aufzubringen, es sind im Durchschnitt eineinhalb Meter.“ Und ebenfalls in Absprache mit der Naturschutzbehörde habe man am Hohlweg zum Teil Gehölze herausgenommen, Totholz bleibe liegen. Es erfolgten nahe des Panorama-Museums entsprechende Ersatzanpflanzungen mit Obstgehölzen. Weitere Anpflanzungen folgen im unteren Bereich des Trailparks. Die Firma Gebhardt Garten- und Landschaftsbau GmbH Bad Frankenhausen bekam den Zuschlag für die Arbeiten des Trailparks, Unterstützung bekommt sie von weiteren Fachfirmen. Die Planung übernahm das Büro Götze aus Nordhausen. Die Strecke ist etwa 200 Meter lang. Gestartet wird von einem Hügel, der noch angelegt wird. Bergab entstehen zum Teil zwei Fahrstrecken mit verschiedenen Elementen, beispielsweise für Geschicklichkeit und Sprünge, es gibt Wellen, Kurven und mehr. Der Parcours gliedere sich in verschiedene Teilbereiche unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. „Es ist ein naturnaher Trailpark mit dem Einsatz von Naturelementen wie Erde, bindigen Boden und Holz. Das ist uns wichtig. Die Strecke wird so schonend wie möglich unter Beachtung vorhandener Gehölzstrukturen in die Landschaft eingebunden“, schildert Petra Jedicke. Parallel zum Trailpark gibt es einen landwirtschaftlichen Weg. Durch den Regen in den vergangenen Wochen konnten Erdarbeiten beziehungsweise vorbereitende Arbeiten für den Streckenbau nicht wie geplant durchgeführt werden. „Spielt die Witterung mit, dann soll Ende April die Eröffnung des Trailparks, den jedermann nutzen kann, sein. Es ist ein öffentlicher Bereich“, sagt Petra Jedicke. Bestandteil des Gesamtprojektes wäre zudem die Errichtung einer geschotterten Fläche für drei Pkw sowie zweier Sitzgruppen aus Holz. Der Uderslebener Weg ist ein landwirtschaftlicher Weg, vermutlich werde es am Abzweig an der Panoramastraße einen Hinweis für Autofahrer geben, dass die etwa 500 Meter bis zum Trailpark für sie frei sind. Man gehe schon davon aus, dass nicht nur einheimische Jugendliche und Erwachsene, die mit dem Rad kommen, das Angebot nutzen. Man wisse natürlich auch, dass der Trailpark Bad Frankenhausen nicht vergleichbar mit Strecken wie in den Alpen ist. Es sei mit Blick auf den Naturschutz ein Kompromiss. Es werden rund 180.000 Euro in den Trailpark investiert, die Stadt bekam über die Regionale Aktionsgruppe Kyffhäuser (RAG) eine Förderung von 100.000 Euro.