Jorn Dorn und Axel Gutjahr von der Firma Nickmann in Reinsdorf nehmen in der Nausitzer Kirche die Klinkersteine raus, damit ein Unterbeton eingebracht werden kann.

Nausitz: An St. Johannis wieder ein Stück weiter

Verfallen, seit 1981 baupolizeilich gesperrt und an Gottesdienste schon lange nicht mehr zu denken, stand die kleine Kirche St. Johannis im Ort, als Nausitzer sich zusammenfanden, um im Dorf zu retten.

Das ist inzwischen mehr als zwanzig Jahre her. Seither wurde viel erreicht, und auch die nächsten Jahre soll es mit der Sanierung Stück für Stück weitergehen. In diesen Tagen werden im Altarbereich und an der Sakristei Reparaturarbeiten am Fußboden ausgeführt. Mit den Arbeiten beauftragt ist die Firma Nickmann aus Reinsdorf.

„Der Fußboden wird erneuert. An der Sakristei kommen rote Klinker rein und vorn am Altar werden die Sandsteine aufgenommen und – unter Verwendung des vorhandenen Materials – wieder gerade verlegt, die sich über die Jahre verschoben hatten“, beschreibt in Wiehe Gemeindekirchenratsvorsitzender Manfred Reinhardt den Umfang der Arbeiten. Zuvor brachten Jorn Dorn und Axel Gutjahr einen Unterbeton ein.

Die kleine Kirche St. Johannis gehört zum Kirchspiel Wiehe. Die Geschichte des Bauwerks geht bis ins 13. Jahrhundert zurück, das heutige Kirchenschiff entstand um 1700.

Dass es die Kirche überhaupt wieder gibt, ist das Verdienst des Nausitzer Fördervereins zur Erhaltung der St.-Johannis-Kirche, der sich im Jahr 2002 gründete und sich des Gotteshauses annahm, um es Stück für Stück zu sanieren. Die Kirche war trockenzulegen, der Kirchturm wurde wieder hergerichtet, außerdem das hölzerne Tonnengewölbe, die Türen und die Bleiglasfenster. Auch der Eingangsbereich zur Kirche wurde neu gestaltet und ein neues Tor eingebaut. „Alles unter der Regie des Fördervereins, der Großartiges geleistet hat“, sagt Manfred Reinhardt. Zuletzt war das komplette Dach erneuert worden. Und den Putz haben Mitglieder des Fördervereins sogar allein aufgetragen.

Rund 14.000 Euro kostet die Reparatur des Fußbodens. Und auch hier habe der Förderverein wieder mehrere Tausend Euro beigesteuert. Mit kleinen Schritten soll es auch die nächsten Jahre an St. Johannis weitergehen.