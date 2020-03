Uwe Ratayczak ist keiner, der nur im Wahlkampf Geschenke verteilt. Bestimmte Termine sind für Voigtstedts Ortschaftsbürgermeister einfach Gesetz. Der Internationale Frauentag am 8. März gehört dazu.

Nelke zum Frauentag als Dankeschön

Uwe Ratayczak ist keiner, der nur im Wahlkampf Geschenke verteilt. Bestimmte Termine sind für Voigtstedts Ortschaftsbürgermeister einfach Gesetz. Der Internationale Frauentag am 8. März gehört dazu. Und so stattete Ratayczak am Montagnachmittag der Ortsgruppe der Volkssolidarität einen Besuch ab, um Nelken zum Frauentag zu überreichen. Von der Volkssolidarität gab’s zum Anlass ein Fläschchen Piccolo. Anschließend besuchte der Ortschaftsbürgermeister die Damen vom Häkelkränzchen und gratulierte ebenfalls.