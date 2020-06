Der Netzwerktag findet in der Volkshochschule Artern statt.

Artern. Die Anmeldung per Telefon ist dringend erforderlich.

Netzwerktag der Industrie- und Handelskammer in Artern

Der nächste Netzwerktag der Industrie- und Handelskammer Erfurt in Artern findet am Donnerstag, 25. Juni, von 9 bis 12 Uhr in der Volkshochschule Artern, Puschkinstraße 58, statt. Diese Beratung ist kostenfrei. allerdings ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon: 03631/90820 ist erforderlich.