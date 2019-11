Neubau der Grundschule in Kyffhäuserland

„Es ist unsere Zielstellung, dass es in der Kreistagssitzung am 4. Dezember eine Entscheidung zum Standort des Neubaus der Kyffhäuserland-Grundschule gibt“, sagt Ulrich Thiele, Verwaltungsleiter des Landratsamtes, auf TA-Nachfrage. Zuvor gibt es noch eine Zusammenkunft der Fraktionsvorsitzenden des Kreistages und Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zum Thema.

Der Kreis ist Schulträger, er ist der Bauherr, das Land Fördermittelgeber. Der Gemeinderat von Kyffhäuserland hat beschlossen, ein Grundstück in Bendeleben zur Verfügung zu stellen. Es ist eine Empfehlung. Der Kreistag entscheidet. Zur Auswahl, wo die Bebauung möglich ist, standen zwei Grundstücke. In Rottleben vor der ehemaligen Schule an der Feuerwehr, in Bendeleben auf dem Areal Bauhof / Feuerwehr. Ortsteilbürgermeister Mario Merten brachte dann einen weiteren möglichen Standort ins Gespräch, den Bereich des Freizeitplatzes neben dem Sportplatz in Rottleben. Der aber noch nicht zur Verfügung steht (Naturschutz, keine Baugrunduntersuchung, Erbbaupachtvertrag des Sportvereins).

Die Grundschule, derzeit am Standort Rottleben, will sich zu einer gebundenen Ganztagsschule (ganztägige Angebote) entwickeln. Ein besonderes und im Kreis, was staatliche Grundschulen anbelangt, einmaliges Projekt. Das der Kreis, wie er mehrfach betonte, begrüßt und unterstützt. Diese Aufwertung der Grundschule in Kyffhäuserland ist aus Sicht von Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) eine große Chance, damit die Bildungseinrichtung noch lange Zeit in der Gemeinde erhalten bleibt. Man sei bestrebt, dass alle Schüler der Gemeinde, auch die aus Hachelbich und Badra, die in Sondershäuser Schulen gehen, hier lernen. „Das besondere Angebot der Ganztagsschule in Kyffhäuserland wird auch auf die angrenzenden Städte Bad Frankenhausen und Sondershausen ausstrahlen, Eltern werden sich für diese Schule entscheiden“, betont Knut Hoffmann.

Heike Schwarzbach aus Rottleben hat einen Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens zum Schulneubau gestellt. Die Frage: „Sind Sie dafür, dass der Gemeinderatsbeschluss aufgehoben und für den Schulneubau in Rottleben ein Grundstück zur Verfügung gestellt wird?“ Der Antrag ging am 12. November in der Gemeindeverwaltung ein. Die Verwaltung hat vier Wochen Zeit, um über die Zulassung zu entscheiden. Wie gesagt, der Gemeinderatsbeschluss ist eine Empfehlung, der Kreistag entscheidet. „Ich bin noch bei der Prüfung. Es geht um inhaltliche Dinge sowie um Zuständigkeiten“, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage.

Offener Brief

Es gibt einen offenen Brief der „Bürgerinitiative Kyffhäuserland zum Erhalt des Schulstandortes Rottleben“ an die Mitglieder des Kreistages und die Landrätin. Darin heißt es: „Der Freizeitplatz mit Sportplatz bietet in der Gesamtheit betrachtet alles, um den Schülern einen abwechslungsreichen, ausgefüllten Schultag in einer Ganztagsschule zu ermöglichen.“ Die Initiative kritisiert, dass die Unterschriftensammlung in den Ortsteilen zum Standort Rottleben keine Berücksichtigung gefunden habe. Der Schulstandort Rottleben habe eine fast 110-jährige Tradition. „Wir verfügen über eine Vielzahl gewachsener Strukturen, die in der Gestaltung des Schulalltags mit einfließen. Das Konzept Ganztagsschule steckt in den Anfängen und wird im laufenden Schulalltag praktiziert.“

„Wir finden es inakzeptabel, dass bei der Planung des Neubaus Folgekosten, beispielsweise die für den Schülertransport, außer Acht gelassen werden. Zwei Linien der öffentlichen Verkehrsbetriebe können die Kinder auf direktem Weg transportieren.“ Und: Das erste Grundstück in Rottleben sei 300 Quadratmeter größer als das in Bendeleben, das zweite Rottlebener Grundstück mit angrenzendem Sportplatz biete insgesamt einen 20.000 Quadratmeter großen Platz für Bewegung und sportliche Betätigung. „Es würden keine Abriss- und Erschließungskosten anfallen.“ So ein Auszug aus dem Brief.

„In diesem Brief gibt es, was den Zeitablauf auf dem Weg zum Neubau der Schule betrifft, falsche Angaben, zudem Falschdarstellungen. Bis heute ist übrigens kein Sportverein oder Herr Merten mit dem Sportverein auf mich zugekommen. Es gibt immer wieder Versuche, die Schuld bei bestimmten Dingen auf den Bürgermeister und den Gemeinderat zu schieben“, so die Reaktion von Knut Hoffmann.