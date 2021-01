Neue Beschilderung für Wanderwege im Kyffhäuser

Bad Frankenhausen Kommunen, Land und Institutionen beteiligen sich an den Kosten.

Die Wanderwege im Kyffhäuser erhalten eine neue Beschilderung. Auf seiner letzten Sitzung des Jahres beschloss der Stadtrat der Stadt Bad Frankenhausen die Vergabe des Auftrags an die Firma Verkehrstechnik Sondershausen.

Im Regionalen Entwicklungskonzept Kyffhäuserregion ist mit dem Schwerpunkt Ausbau des überregionalen Wegenetzes die Ausschilderung der Wanderwege mit der Markierung der Wanderrouten, Zielorte und Sehenswürdigkeiten sowie der Aufstellung von Informationstafeln vorgesehen.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kyffhäuserland, dem Tourismusverband Südharz/Kyffhäuser, der Naturparkverwaltung Kyffhäuser und Thüringenforst wurde die Neubeschilderung der Wanderwege im Kyffhäuser mit einer Gesamtsumme von 170.000 Euro beim Thüringer Umweltministerium eingereicht. Die Fördermittel in Höhe von 150.000 Euro waren bereits im Februar bewilligt worden. In die erforderlichen Eigenmittel von 10.000 Euro teilen sich auf Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung der Kreis mit 5000 Euro, der Geopark Kyffhäuser mit 1000 Euro sowie die Gemeinde Kyffhäuserland und die Stadt Bad Frankenhausen mit jeweils 2000 Euro.

Die Leistungen für das Projektmanagement (35.000 Euro) wurden bereits vergeben. Die Firma Verkehrstechnik Sondershausen hatte mit einer Angebotssumme von 76.228,47 Euro das wirtschaftlichste Angebot eingereicht.